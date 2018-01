Lukas Podolski eröffnet Döner-Laden in Köln

vergrößernverkleinern Lukas Podolski spielt derzeit bei Vissel Kobe in Japan © Getty Images

Lukas Podolski eröffnet am Samstag seinen Döner-Laden "Mangal Döner" am Chlodwigplatz in Köln. Nach einer Eisdiele ist es das zweite Restaurant des 32-Jährigen.