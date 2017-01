Darts-Legende Phil Taylor wird nach der nächsten WM seine einzigartige Karriere beenden.

Dies teilte der 56-Jährige Engländer in einem Interview in London mit ITV Sport mit. "Ende des Jahres ist Schluss. Die Weltmeisterschaft ist meine letzte", sagte Taylor, "mein Körper kann nicht mehr vier, fünf Stunden im Trainingsraum stehen. Und genau das musst Du gegen diese Jungs tun."

"Es ist mein letztes Jahr, die nächste WM wird meine letzte sein - und ich freue mich wirklich drauf, sagte der 16-malige Weltmeister während der Liveübertragung des PDC Darts Masters in Milton Keynes dem TV-Sender ITV Sports.

Bereits 2014 hatte Taylor verlauten lassen, in den "nächsten zwei bis drei Jahren" zurücktreten zu wollen. Vor dem diesjährigen WM-Turnier deutete Taylor an, dass 2017 sein letztes Jahr als Profi sein könnte, nachdem er zuvor bereits betont hatte, im kommenden Jahr kürzerzutreten.

Bei der WM scheiterte Taylor im Viertelfinale an Raymond van Barneveld - es könnte das letzte Spiel des 56-Jährigen im Alexandra Palace gewesen sein.

Die großen Tage der Darts-Ikone gehören der Vergangenheit an. 2015 blieb Taylor nach der WM-Finalniederlage gegen Gary Anderson ohne großen Titel, 2016 reichte es immerhin zu Siegen bei der Champions League of Darts, dem Sydney Darts Masters und dem World Cup of Darts an der Seite von Adrian Lewis.

Seinen letzten WM-Titel hatte Taylor 2013 errungen. Dabei war als Teenager von Erfolg noch nicht viel zu sehen gewesen. Taylor schraubte für einen Hungerlohn Toilettenpapier-Halter zusammen, ehe sein sportlicher Aufstieg begann, mehr schlecht als recht hielt er sich über Wasser. Mittlerweile ist er Millionär und immer noch der Mann, der die Massen zu Jubelstürmen hinreißt.