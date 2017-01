Die PDC Premier League Darts 2017 hat am 1. Spieltag gleich ein absolutes Highlight zu bieten: Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen trifft zum Auftakt am 2. Februar (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) auf den Weltranglistenzweiten Gary Anderson.

Die Partie "Mighty Mike" gegen den "Flying Scotsman" ist zugleich die Neuauflage des WM-Endspiels, das MvG Anfang Januar im Londoner "Ally Pally" mit 7:3 für sich entschied.

Auch die erste Partie des Rekordweltmeisters Phil Taylor hat es in sich: "The Power" trifft auf Dave Chisnall, der drei der vergangenen acht Duelle für sich entschied. (SERVICE: Spielplan und Tabelle der Premier League)

Gespielt wird im Format Jeder-gegen-Jeden. Die Partien werden im Modus Best of 12 ausgetragen, welcher auch Unentschieden ermöglicht.

Nach dem 9. Spieltag, der so genannten "Judgement Night", scheiden die letzten beiden der Tabelle aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sechs weiteren Spieltagen die Halbfinalisten für den Showdown in London am 18. Mai.

Das Turnier ist mit 825.000 Pfund (umgerechnet rund 969.000 Euro) dotiert, der Gesamtsieger erhält ein Rekord-Preisgeld von 250.000 Pfund (rund 293.600 Euro).

Der Spielplan der Premier League 2017

1. Spieltag (2. Februar) - Metro Radio Arena, Newcastle

Kim Huybrechts - James Wade

Raymond van Barneveld - Adrian Lewis

Phil Taylor - Dave Chisnall

Gary Anderson - Michael van Gerwen

Peter Wright - Jelle Klaasen

