Unglaubliche Leistung von Michael van Gerwen: Beim seinem Match in der dritten Runde des vierten von sechs Qualifikationsturnieren für die UK Open in Wigan gelingen dem Niederländer in einem Spiel zwei perfekte Legs.

Bei dem 6:2-Sieg gegen Ryan Murray passierte damit Historisches: MvG ist erst der zweite Spieler in der Geschichte des Darts dem zwei 9-Darter in einem Spiel gelingen.

Phil Taylor war 2010 beim Premier League Finale gegen James Wade in der Wembley-Arena der erste, dem zwei 9-Darter in einem Match gelangen.

Kurios: In der Runde zuvor stand "Migthy Mike" kurz vor dem Aus: Sein Gegner Adam Hunt vergab zwei Match-Darts. Am Ende konnte sich van Gerwen denkbar knappp mit 6:5 durchsetzen.