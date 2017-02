Am zweiten Spieltag der Premier League Darts (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) möchte Titelverteidiger Michael van Gerwen zurück in die Erfolgsspur finden. Zum Auftakt gelang Mighty Mike in einer Neuauflage des WM-Finales gegen Gary Anderson nur ein 6:6-Remis.

Auch am vergangenen Wochenende kam MvG bei drei Turnieren des ersten UK Open Qualifiers nie über das Viertelfinale hinaus.

In Nottingham wartet nun der Weltranglisten-Dritte Peter "Snakebite" Wright auf den Niederländer. Van Gerwens Landsmann Raymond van Barneveld möchte gegen Kim Huybrechts seinen zweiten Sieg einfahren.

Adrian Lewis, der letzte Woche van Barneveld unterlag, bekommt es mit Dave Chisnall zu tun. Gary Anderson trifft nach seiner starken Leistung gegen van Gerwen auf dessen Landsmann Jelle Klaasen. Rekordweltmeister Phil Taylor misst sich mit James "The Machine" Wade.

Die Partien im Überblick:

Adrian Lewis - Dave Chisnall

James Wade - Phil Taylor

Jelle Klaasen - Gary Anderson

Peter Wright - Michael van Gerwen

Kim Huybrechts - Raymond van Barneveld