Der 9-Darter-Wahsninn bei den UK Open Qualifiers in Wigan geht weiter!

Einen Tag, nachdem Michael van Gerwen erstmals in seiner Karriere zwei 9-Darter in einem Spiel geworfen hatte, regnete es am Samstag weitere perfekte Legs beim 5. Qualifikationsturnier.

Zunächst gelang Darren Webster in seinem Drittrundenmatch gegen Benito van de Pas ein 9-Darter. Kurze Zeit später gratulierte der "Demolition Man" seinem Viertelfinal-Gegner Ronny Huybrechts dazu.

Am Ende gewann der Australier Simon Whitlock das Finale des fünften von insgesamt sechs Qualifikationsturnieren für die UK Open gegen Huybrechts. Van Gerwen nahm nicht teil.

Max Hopp unterlag in der 2. Runde mit 4:6 gegen Joe Cullen und muss weiter um die Qualifikation für die UK Open bangen.