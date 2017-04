Am 12. Spieltag der Premier League Darts siegt Michael van Gerwen im Giganten-Duell klar mit 7:2 gegen Raymond van Barneveld. "Barney" hatte im Duell gegen seinen niederländischen Landsmann kaum eine Chance.

Damit rutscht van Barneveld in der Tabelle auf Rang fünf und stünde aktuell nicht im Halbfinale.

Eine furiose Aufholjagd gab es für die Zuschauer in einem anderen Spiel zu sehen. Altmeister Phil "The Power" Taylor lag gegen Gary Anderson bereits mit 0:4 zurück, startete dann aber ein furioses Comeback. Nach sieben gewonnenen Legs in Folge siegte Taylor gegen Anderson mit 7:4.

Einen erfolgreichen Abend gab es auch für Peter "Snakebite" Wright. Gegen James Wade siegte der Brite mit 7:3 und holte sich die nächsten Punkte im Kampf um die Teilnahme am Halbfinale.

Zwei Siege für Chizzy

Großer Abräumer des Abends war aber Dave Chisnall. Sowohl im Match gegen Adrian Lewis, als auch im zweiten Spiel gegen Phil Taylor gelang ein Sieg. Gegen den Jackpot siegte Chizzy im Briten-Duell mit 7:3, gegen Phil Taylor mit 7:2.

In der Tabelle führt van Gerwen souverän vor Peter Wright und Phil Taylor. Auf Platz vier steht derzeit Gary Anderson. Damit wären van Barneveld als Fünfter, Adrian Lewis als Sechster und Dave Chisnall als Siebter derzeit nicht fürs Halbfinale qualifiziert.