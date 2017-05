Nach dem 6:6-Unentschieden gegen James Wade hat Dave Chisnall keine Chance mehr auf die Halbfinalteilname in der Premier League of Darts.

"Chizzy" geriet gegen einen zunächst furios aufspielenden James Wade schnell mit 2 Breaks in Rückstand und stand beim 2:6 kurz vor der Niederlage.

Dann rappelte er sich aber auf, schaffte das doppelte Re-Break und schaffte mit einem 11-Darter noch den 6:6-Ausgleich.

Trotz des Punktgewinns kann "Chizzy" damit nicht mehr an Phil "The Power" Taylor vorbeiziehen. Der ist später noch gegen Adrian Lewis an der Reihe und kann sich eine noch bessere Ausgangsposition für das Halbfinale verschaffen.