Beim PDC Word Cup wird Darts auch in diesem Jahr wieder zum Teamsport.

Bei der siebten Auflage des Turniers kämpfen 32 Teams aus aller Welt um den Sieg und ein Preisgeld von rund 70.000 Euro (vom 1. bis zum 4. Junie LIVE im TV auf SPORT1). Die Titelverteidiger kommen aus England, Phil Taylor und Adrian Lewis sicherten sich den Pokal im letzten Jahr mit einem knappen Sieg.

Das Duo hatte sich mit 3:2 gegen die Niederländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld durchgesetzt.

Wer spielt mit?

Phil Taylor, der seine Karriere nach der Saison beendet, wird diesmal nicht mit von der Partie sein. Lewis geht in der Eissporthalle von Frankfurt stattdessen mit Debütanten Dave Chisnall an den Start. Bei den Topfavoriten aus den Niederländern ändert sich jedoch nichts - und auch sonst läuft alles, was Rang und Namen hat, mit von der Partie.

Schottland wird von Gary Anderson und Peter Wright vertreten, Gerwyn Price und Mark Webster treten für Wales an die Scheibe.

Max Hopp und Martin Schindler bilden das deutsche Duo. Erstmals mit von der Partie sind zudem die besten Spieler aus Brasilien und Lettland. Norwegen und die Philippinen konnten sich dagegen nicht qualifizieren.

Die gesetzten Teams im Überlick

Schottland - Gary Anderson & Peter Wright

England - Adrian Lewis & Dave Chisnall

Niederlande - Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld

Wales - Gerwyn Price & Mark Webster

Australien - Simon Whitlock & Kyle Anderson

Nordirland - Daryl Gurney & Brendan Dolan

Österreich - Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

Belgien - Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts

Der Modus

Eine Gruppenphase gibt es nicht, alle Partien werden im K.o.-Modus ausgetragen. In Runde eins wird ausschließlich im Doppel gespielt, neun gewonne Legs sind für das Weiterkommen notwendig.

Ab der zweiten Runde finden bis zum Finale jeweils zwei Einzel-Partien (best of seven) statt. Die Teams können selbst festlegen, in welcher Reihenfolge ihre Spieler antreten wollen. Gewinnen beide Nationen je ein Spiel fällt die Entscheidung in einem Doppel-Match.

Im Finale werden erst zwei Einzel und dann ein Doppel-Spiel ausgetragen. Danach sind zwei weitere Einzelspiele angesetzt. Die Spieler treffen dann auf den Kontrahenten, dem sie bei den ersten Einzelspielen nicht gegenüberstanden.

Das Preisgeld (pro Spieler)

Sieger: 30.000 Pfund (34.695 Euro)

Verlierer Finale: 16.000 Pfund (18.500 Euro)

Halbfinalisten: 10.000 Pfund (11.565 Euro)

Viertelfinalisten: 7.000 Pfund (8.095 Euro)

Verlierer zweite Runde: 4.000 Pfund (4.626 Euro)

Verlierer erste Runde: 1.500 Pfund (1.734 Euro)

Insgesamt wird ein Preisgeld von 300.000 Pfund ausgeschüttet.