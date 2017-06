Die deutschen Darts-Fans dürfen sich auf ein weiteres Turnier in Deutschland freuen. Wie die PDC am Samstag mitteilte, wird es vom 20. bis 21. Oktober in Düsseldorf ein siebtes Event der internationalen World Series geben.

"Darts macht in Deutschland riesige Fortschritte, sowohl durch Max Hopps Einfluss in den letzten Jahren als auch das unglaubliche Wachstum der European Tour", begründet PDC-Boss Barry Hearn die Entscheidung.

Beim Turnier in Düsseldorf treten die Top 8 der Order of Merit gegen acht Lokalmatadoren an. Die beiden besten deutschen Spieler sind dabei ebenfalls gesetzt.

Die World Series 2017 machte bisher Station in Dubai. Weitere Turniere in Schanghai, Las Vegas, Neuseeland und Australien folgen. Den Abschluss bildet nun das Event in Deutschland.