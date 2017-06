World Cup of Darts, Viertelfinale: Deutschland unterliegt Niederlande

Anzeige

vergrößernverkleinern Max Hopp scheitert mit seinem Partner Martin Schindler an den Niederländern © LAWRENCE LUSTIG-PDC

Frankfurt am Main - Beim World Cup of Darts scheitert das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler im Viertelfinale, zwingt die niederländischen Stars jedoch in einen Dreisatz-Krimi.