Peter Wright hat beim Darts World Matchplay (täglich LIVE im TV auf SPORT1) das Finale erreicht.

Der Schotte setzte sich in einer verrückten Partie mit 17:15 gegen den Nordiren Daryl Gurney durch. Turnier-Überraschung Gurney erwischte den besseren Start in die Partie und führte schnell mit 4:1 gegen den favorisierten Wright. Anschließend konnte Snakebite aber sieben Legs in Folge für sich entscheiden und ging mit 8:4 in Front. Vor allem auf die Doppelfelder hatte Gurney große Probleme.

Danach folgte die schwächste Phase der Partie, als auf einmal beide Spieler ihre Doppel nicht mehr trafen. So musste im 15. Leg die Doppel 1 für Wright zum Sieg herhalten. Während Wright, zwar deutlich in Front war, aber weiterhin kaum Doppelfelder traf, berappelte sich Gurney und kämpfte sich auf 9:11 heran. Vor allem sein verbessertes Scoring sorgte für die Aufholjagd.

Doch er konnte sein Zwischenhoch nicht konservieren und fiel wieder zurück in die Doppelschwäche und schlechtes Scoring. Aber auch Wrights Hoch war nur von kurzer Dauer. Beide Kontrahenten wechselten sich mit Auf und Abs ab. Aber am Ende behielt Snakebite die Nerven und verwaltete seinen Vorsprung zum Finaleinzug.

Die Zahlen der Partie zeigen, auf welchem Niveau beide Spieler agiert haben. Gurney hatte mit 30 Prozent die bessere Checkout-Quote und war auch mit 94 Punkten im Dreidarts-Average vorne. Doch Peter Wright konnte 44-mal mehr als 100 Punkte erzielen, was ihm mehr Checkout-Chancen ermöglichte. Im Finale wartet nun Phil Taylor oder Adrian Lewis auf den Schotten