Bei der Players Championship 17 in Barnsley (5. August) ist Jamie Lewis ein Neun-Darter gelungen.

Der 25-Jährige Waliser warf neun perfekte Pfeile und gewann 6:3 gegen Josh Payne in der ersten sowie 6:1 gegen John Part in der zweiten Runde. In Runde drei war für "Rasta" dann jedoch Schluss: Er verlor mit 4:6 gegen Kevin Painter.

Premier-League-Profis scheitern früh

Dave Chisnall, einer von vier teilnehmenden Profis aus der Darts Premier League, scheiterte in der dritten Runde mit 4:6 an Christian Kist.

Chisnalls Kollegen Jelle Klaasen und James Wade mussten sich bereits eine Runde zuvor jeweils mit 3:6 geschlagen geben. Ebenfalls in der zweiten Runde verabschiedeten sich Simon Whitlock und Mark Webster.

Lediglich der Belgier Kim Huybrechts erreichte das Achtelfinale und tritt dort gegen Justin Pipe an.

Deutsche verlieren zum Auftakt

Die beiden deutschen Teilnehmer Max Hopp und Martin Schindler verloren bereits ihr Auftaktmatch mit 3:6 bzw. 4:6.

Auf der PDC Pro Tour 2017 finden zwischen dem 25. Februar und dem 11. Oktober insgesamt 22 Players Championships in Barnsley, Milton Keynes und Wigan (alle England) statt. Gary Anderson konnte drei der bislang 16 Turniere gewinnen.

Achtelfinale

Jermaine Wattimena - Steve Beaton 6:3

Kim Huybrechts - Justin Pipe

Kevin Painter - Mervyn King 6:2

Steve Lennon - Gerwyn Price 4:6

Michael Smith - Ted Evetts 6:4

Yordi Meeuwisse - Christian Kist 6:5

Ronny Huybrechts - Kyle Anderson 3:6

Daryl Gurney - Stephen Bunting 4:6

Viertelfinale

Kevin Painter - Gerwyn Price

Michael Smith - Yordi Meeuwisse

Kyle Anderson - Stephen Bunting

Jermaine Wattimena - Huybrechts/Pipe