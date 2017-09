Die Darts Champions League 2017 (Sa., ab 14.15 Uhr LIVESCORES) wartet mit gleich zwei hochklassigen Auftaktspielen in der Gruppe A auf.

Während Titelverteidiger Phil Taylor in der Motorpoint Arena im walisischen Cardiff auf Adrian Lewis trifft, kommt es zwischen Weltmeister Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld zum Oranje-Duell.

In der Gruppe B treffen zum Auftakt Peter "Snakebite" Wright und Dave Chisnall aufeinander. Der Österreicher Mensur Suljovic bekommt es zunächst mit Gary Anderson zu tun.

DAZN zeigt die Darts Champions League LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Am Samstagnachmittag treten im zweiten Gruppenspiel jeweils die Sieger und Verlierer der Auftaktspiele gegeneinander an. Am Sonntag wird die Gruppenphase schließlich komplettiert. Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

Bei der Premiere der Darts Champions League im vergangenen Jahr konnte sich Taylor im Finale gegen van Gerwen durchsetzen. Für "The Power" ist es der letzte Auftritt in Cardiff. Der Rekordweltmeister beendet seine Karriere nach der Darts WM 2018 (14. Dezember 2017 - 1. Januar 2018 LIVE im TV auf SPORT1).

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Michael van Gerwen, Phil Taylor, Adrian Lewis, Raymond van Barneveld

Gruppe B: Gary Anderson, Peter Weight, Dave Chisnall, Mensur Suljovic