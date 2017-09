Der Deutsche Martin Schindler hat bei den Dutch Darts Masters das Achtelfinale erreicht.

In der zweiten Runde besiegte der 21-Jährige überraschend den besser eingeschätzten 19. der Weltrangliste, Gerwyn Price aus Wales, mit 6:5.

Hopp verliert unglücklich

Die drei anderen Deutschen Max Hopp, Nico Blum und Rene Berndt scheiterten allesamt in der ersten Runde. Der ebenfalls erst 21 Jahre alte Hopp ist aktuell der beste deutsche Dartsspieler und startete gegen seinen Gegner Kirk Shepherd stark.

Hopp lag schon mit 3:1 in der Best-of-11-Serie vorne, ehe Shepherd, der WM-Finalist von 2008, bis zum 4:4 ausglich und sich den Sieg schnappte.

Schindler sorgt für Überraschung

Schindler, neben Hopp das andere große Talent des deutschen Dartsports, tritt in der nächsten Runde am Sonntag ab 13 Uhr gegen den Gewinner aus der Partie Mensur Suljovic gegen Steve Beaton an. Beide Gegner haben es in sich.

Der Österreicher Suljovic war als siebter der Weltrangliste direkt für die zweite Runde qualifiziert. Der Qualifikant Beaton musste zwar durch die erste Runde, gewann dort aber gegen den Deutschen Blum souverän. Auch gegen Schindler wird der Engländer als 24. der Welt die Favoritenrolle innehaben.

In Viertelfinale könnte mit Ian White (England/ Weltranglisten 14.), spätestens im Halbfinale aber mit Peter Wright (Schottland/3.) oder Kim Huybrechts (Niederlande/13.) ganz große Brocken auf den jungen Deutschen warten.

Die Dutch Darts Masters sind das neunte von zwölf Turnieren der PDC European Tour und finden bis zum 3. September in Maastricht, Niederlande statt.