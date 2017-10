Im belgischen Hasselt kämpfen die Darts-Stars um den Sieg bei der European Championship (26. bis 29. Oktober).

Neben dem Titelverteidiger und der aktuellen Nummer eins der PDC-Weltrangliste, Michael van Gerwen, treten bei der inoffiziellen Darts-Europameisterschaft die besten Spieler der European Tour 2017 an.

SPORT1 begleitet den Wettbewerb am Donnerstag ab 20 Uhr im LIVETICKER.

Neben Weltmeister "MvG" sind auch die Premier-League-Stars Peter Wright, Dave Chisnall, Jelle Klaasen und Kim Huybrechts beim Major-Turnier in Belgien dabei. Neben dem Österreicher Mensur Suljovic tritt auch der deutsche Profi Martin Schindler ans Oche,

Nicht antreten werden dagegen Rekord-Weltmeister Phil Taylor sowie Gary Anderson, Raymond van Barneveld, Adrian Lewis und James Wade.

Mit einem weiteren Triumph könnte "Mighty Mike" mit dem viermaligen Gewinner und Rekordsieger Taylor gleichziehen.

Das Turnier in der Ethias Arena wird nach K.o.-System ausgetragen und beginnt am 26. Oktober mit der ersten Runde. Danach folgen Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Das Finale findet am 29. Oktober statt. Insgesamt wird ein Preisgeld von rund 450.000 Euro ausgeschüttet, der Sieger erhält etwa 112.00 Euro.

Die Begegenungen der 1. Runde

Michael van Gerwen - Jan Dekker

Ian White - Darren Webster

Simon Whitlock - James Richardson

Alan Norris - Mervyn King

Jelle Klaasen - Christian Kist

John Henderson - Kyle Anderson

Mensur Suljovic - Kim Huybrechts

Gerwyn Price - Ronny Huybrechts

Peter Wright - Krzysztof Ratajski

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh

Joe Cullen - Stephen Bunting

Daryl Gurney - Steve Beaton

Rob Cross - Martin Schindler

Dave Chisnall - Cristo Reyes

Michael Smith - Nathan Aspinall

Benito van de Pas - Vincent van der Voort