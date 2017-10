Bei der German Darts Masters (20. bis 21. Oktober 2017) haben die Superstars den deutschen Profis in der ersten Runde bislang keine Chance gelassen. In der Castello Arena in Düsseldorf mussten sich vier von vier deutschen Dartsspieler geschlagen geben.

Maik Langendorf kassierte dabei gegen den Nordiren Daryl Gurney sogar einen Whitewash, im Anschluss gelang James Wade beim 6:2 gegen Kevin Münch eine 100-Prozent-Quote bei den Doppelfeldern. Deutschlands Nummer eins, Max Hopp, scheiterte an Gary Anderson. Stefan Stoyke musste gegen Raymond van Barneveld die Segel streichen.

Einzig der Österreicher Mensur Suljovic konnte sein Auftaktmatch gewinnen. Allerdings musste auch er beim knappen 6:5-Sieg gegen Kyle Anderson zittern.

Drei Spiele stehen aktuell noch aus: Dragutin Horvat, Robert Marijanovic und Martin Schindler haben gegen die Premier-League-Stars Peter Wright, Phil Taylor und Michael van Gerwen allerdings nur Außenseiterchancen und werde die Bilanz aus deutscher Sicht nur schwer aufpolieren können.

Düsseldorf ist die siebte von insgesamt acht Stationen der PDC World Series of Darts in diesem Jahr. Anderson und van Gerwen konnten bislang beide zwei Turniere auf dieser Tour gewinnen.

Für Taylor ist es der letzte Auftritt in Deutschland, der Rekord-Weltmeister wird nach der WM 2018 im Dezember seine einzigartige Karriere beenden.

Die Ergebnisse im Überblick

1. Runde (Best-of-11, Freitag, 20. Oktober)

Raymond van Barneveld - Stefan Stoyke 6:3

Daryl Gurney - Maik Langendorf 6:0

James Wade - Kevin Münch 6:2

Kyle Anderson - Mensur Suljovic 5:6

Gary Anderson - Max Hopp 6:3

Peter Wright - Dragutin Horvat

Phil Taylor - Robert Marijanovic

Michael van Gerwen - Martin Schindler

Viertelfinale (Best-of-19, Samstag, 21. Oktober ab 14 Uhr)

Halbfinale (Best-of-21, Samstag, 21. Oktober ab 20 Uhr)

Finale (Best-of-21, Samstag, 21. Oktober ab 22 Uhr)

Die Turniere im Überblick

24.-25. Mai: Dubai Duty Free Darts Masters (Dubai, Sieger: Gary Anderson)

06.-07. Juli: Shanghai Darts Masters (Shanghai, Sieger: Michael van Gerwen)

13.-15. Juli: PDC U.S. Darts Masters (Las Vegas, Sieger: Michael van Gerwen)

11.-13. August: Auckland Darts Masters (Auckland, Sieger: Kyle Anderson)

18.-20. August: Melbourne Darts Masters (Melbourne, Sieger: Phil Taylor)

25.-27. August: TABtouch Perth Darts Masters (Perth, Sieger: Gary Anderson)

20.-21. Oktober: German Darts Masters (Düsseldorf)

03.-05. November: Ladbrokes World Series of Darts Finals (Glasgow)