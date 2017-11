Peter Wright hat am zweiten Spieltag des Grand Slam of Darts (Live im TV auf SPORT1) kurzen Prozess gemacht. Gegen Corey Cadby ließ "Snakebite" von Beginn an nichts anbrennen und siegte klar mit 5:0.

Mit drei 180ern und einem Average von 98,88 reichte Wright eine solide Leistung, um die Partie für sich zu entscheiden. Damit konnte der Schotte ein vorzeitiges Ausscheiden in der Gruppenphase verhindern.

Der Zweite der Weltrangliste hatte am Samstag im ersten Match gegen BDO-Spieler Glen Durrant gepatzt. Wright kam überhaupt nicht in die Partie, lag schnell im Rückstand und musste sich über die kurze, tückische Best-of-Nine-Distanz mit 2:5 gegen den Engländer geschlagen geben.

"Wizard" überraschend gescheitert

Im Anschluss verlor der Australier Simon "Wizard" Whitlock etwas überraschend gegen Cameron Menzies aus Schottland. Beim 2:5 konnte er nur zu 33,33 % auschecken und erreichte nur einen schwachen Average von 90,31. Menzies nutzte seine Chance und siegte letztlich verdient, Whitlock ist damit draußen.

Österreichs Hoffnungsträger Mensur Suljovic gewann unterdessen in einem hochklassigen Match gegen Smith mit 5:4. Mit einer Doppel-Sechzehn checkte er im finalen Durchgang aus, nachdem er im achten Leg die Siegchance vergeben hatte. Beide Werfer duellierten sich auf hohem Niveau.

Sowohl Suljovic als auch Smith warfen im Schnitt über 100 Punkte. Der Engländer konnte am Ende gegen den Mann aus Wien nicht mehr zusetzen und musste sich knapp geschlagen geben.

Die Ergebnisse des zweiten Tages im Überblick:

Nachmittagssession:

Jeffrey de Zwaan - Scott Mitchell 3:5 (Gruppe F)

James Wilson - Mark McGeeney 5:2 (G)

Peter Wright - Corey Cadby 5:0 (E)

Simon Whitlock - Cameron Menzies 2:5 (H)

Mensur Suljovic - Michael Smith 5:4 (G)

Gary Anderson - Berry van Peer (H)

Alan Norris - Glen Durrant (E)

Dave Chisnall - Stephen Bunting (F)

Abendsession:

Joe Murnan - Ross Montgomery (A)

Darren Webster - Danny Noppert (D)

Steve Lennon - Jamie Hughes (B)

James Wade - Peter Machin (C)

Daryl Gurney - Mark Webster (D)

Phil Taylor - Robbie Green (C)

Michael van Gerwen - Rob Cross (A)

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price (B)