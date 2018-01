Es soll das größte Darts-Event der Welt werden: Am 25. Mai werden die German Darts Masters in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Das Besondere: Das Turnier der PDC World Series soll mit einem Musikkonzert kombiniert werden.

Die Arena auf Schalke wird somit für einen Tag in eine "Darts-Musikarena" verwandelt, in der 16 Spieler, darunter die Topstars sowie die besten deutschen Darts-Spieler gegeneinander antreten.

Zwischen den Spielrunden werden auf einer zweiten Bühne bekannte Musiker und Bands auftreten.

Die German Darts Masters finden erst zum zweiten Mal im Rahmen der PDC World Series in Deutschland statt. Im vergangenen Jahr gewann Peter Wright das Finale der German Darts Masters gegen Phil Taylor in Düsseldorf.

Barry Hearn, Vorsitzender der Professional Darts Corporation (PDC) sagte zu dem geplanten Event: "Der Sport hat in Deutschland ein unglaubliches Wachstum erfahren und es war ein natürlicher Schritt, die World Series of Darts 2017 dort stattfinden zu lassen. Die German Darts Masters im Jahr 2018 auf diese Weise erweitern zu können, ist fantastisch. Es wird ein unvergesslicher Tag des Darts werden."

Ende Januar wird der Ticketverkauf für das Darts-Turnier auf Schalke starten.