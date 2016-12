An Tag 8 der PDC Darts-WM hat endlich auch die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp ins Geschehen eingegriffen - und sorgte gleich für ein dickes Ausrufezeichen.

Gegen den Niederländer Vincent van der Voort, 20. der Weltrangliste, war der "Maximiser" (PDC-Weltranglistenplatz 38) in seiner Erstrundenpartie zwar als leichter Außenseiter auf die Bühne gegangen, verließ diese nach vier Sätzen aber als strahlender Sieger.

"Ich fühle mich gerade herrlich. Die Stimmung in der Halle war super, aber ich bin trotzdem konzentriert geblieben", sagte Hopp nach der Partie bei SPORT1. "Ich habe es geschafft, meine Scores aufrecht zu erhalten und war auch nicht so schlecht auf die Doppel. Daran habe ich hart gearbeitet."

Vor zwei Jahren hatte der 20-Jährige bei der WM noch schlechte Erfahrungen mit van der Voort gemacht, unterlag dem Niederländer klar mit 0:4 in der zweiten Runde. Am Donnerstag sollte sich die WM-Geschichte aber nicht wiederholen. Der frühere Junioren-Weltmeister dominierte den "Dutch Destroyer" über weite Strecken und siegte am Ende verdient mit 3:1.

Zu Beginn hatte der "Maximiser" noch Probleme, musste den ersten Durchgang recht klar abgeben. Doch dann fand Hopp zu seinem Spiel und ließ dem Favoriten keine Chance mehr. In den Durchgängen 2, 3 und 4 gestattete Hopp dem Niederländer nur noch zwei Legs. Nach der klaren Erstrundenpleite kokettierte van der Voort sogar mit einem möglichen Karriereende.

Am Ende war Hopp in allen Belangen überlegen: Mit einem 3-Dart-Average von 94,59 und einer Doppelquote von 58,82 Prozent muss sich der Deutsche auch im weiteren Turnierverlauf nicht verstecken. Dazu ließ er das Publikum im Alexandra Palace gleich sechs Mal mit 180er-Aufnahmen jubeln.

Den Erstrundensieg widmete Hopp seiner Familie, die die Partie zum Großteil in Deutschland verfolgte: "Jetzt kann mein Stiefsohn Justin in der zweiten Runde endlich mit nach London. Bislang musste er bei meinen Spielen immer in die Schule, nach Weihnachten sind aber Ferien", sagte Hopp zu SPORT1.

In der zweiten Runde am 28. Dezember (LIVE im TV auf SPORT1) wartet der Weltranglisten-13. Kim Huybrechts (Belgien) auf den Deutschen.

Huybrechts nächster Hopp-Gegner

Der Belgier hatte bei seinem Erstrunden-Match gegen James Wilson keinerlei Probleme. Huybrechts reichte ein 3-Dart-Average von 98,25 Punkten, um seinen englischen Kontrahenten mit 3:0 Sätzen in die Schranken zu weisen.

Zum Auftakt der letzten Erstrunden-Session der Darts-WM erwischte Vorjahres-Halbfinalist Jelle Klaasen aus den Niederlanden einen wahren Blitzstart. Nach den ersten beiden Legs, die "The Cobra" problemlos gewann, lag Klaasen bei einem 3-Dart-Average von mehr als 120 Punkten. Danach lieferte Landsmann Jeffrey de Graaf dem Favoriten jedoch gehörig Paroli.

Der erste Durchgang ging noch an Klaasen, danach übernahm der 26-jährige de Graaf die Kontrolle und gewann den zweiten Satz ohne Legverlust. Der Knackpunkt dann im dritten Durchgang: de Graaf hatte alle Chancen, mit 2:1 in Führung zu gehen, doch in den wichtigen Momenten schwächelte der Youngster.

"The Cobra" biss zu, gewann Satz 3 und (3:2) und Satz 4 (3:1) und zog am Ende doch souverän in Runde 2 ein, in der Klaasen auf den "Historymaker" Brendan Dolan treffen wird.

Zittern musste dagegen die Nummer sieben der Welt, Dave "Chizzy" Chisnall, bei seinem Auftakt-Match gegen den Österreicher Rowby-John Rodriguez. Nach einem völlig verpatzten ersten Satz fand Chisnall zwar schnell wieder zurück in die Spur und ging mit 2:1 Sätzen in Führung.

Der 22-jährige Rodriguez ließ aber nicht locker, nutzte die ungewohnten Unkonzentriertheiten des Favoriten und zwang Chisnall mit einem 3-Dart-Average von 93,14 Punkten in den entscheidenden Satz.

Im abschließenden Durchgang leistete sich Chisnall jedoch keine Ausrutscher mehr, schraubte seinen 3-Dart-Average auf 97,25 Punkte und checkte am Ende 96 Punkte zum 3:2-Auftakterfolg. In der zweiten Runde wartet mit Chris Dobey der nächste Youngster auf den Engländer.

Der Ergebnisse des Tages im Überblick:

Jelle Klaasen (10) - Jeffrey de Graaf: 3:1

Vincent van der Voort (20) - Max Hopp 1:3

Dave Chisnall (7) - Rowby-John Rodriguez 3:2

Kim Huybrechts (13) - James Wilson 3:0