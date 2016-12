James Wade hat mit einer starken Leistung seine Titelambitionen bei der Darts-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) untermauert.

The Machine" bezwang Ronny Huybrechts mit 3:0 und machte dabei einen sehr stabilen Eindruck. Mit einem 141-Finish entschied Wade das ungleiche Duell spektakulär. Auch die Checkout-Quote von 56 Prozent und der Average von 93,8 Punkten pro Aufnahme bestätigten die guten Leistung des Linkshänders.

In der zweiten Runde trifft Wade auf den "Bronzed Adonis" Steve Beaton.

Zuvor hatte Mensur Suljovic souverän die zweite Runde erreicht.

Suljovic trotzt Fehlstart und schimpft

Der Österreicher hatte beim 3:0 gegen den Niederländer Ron Meulenkamp nur wenig Probleme und trifft nun auf Mark Webster aus Wales.

Suljovic geriet gegen "The Bomb" schnell mit 0:2 in Rückstand, sicherte sich aber mit etwas Glück doch noch den Satz. Bis zum zweiten Leg des dritten Satzes gingen die folgenden sieben Durchgänge ausnahmslos an "The Gentle" - der Grundstein zum Sieg.

Trotz des durchwachsenen Drei-Darts-Averages (88,5 Punkte) verdiente sich Suljovic den Sieg durch eine starke Checkout-Quote von 47 Prozent.

"Ich war komplett nervös, das war absolut nicht mein Spiel. Ich war nie drin im Spiel und habe einfach nur gehofft, das Spiel möglichst schnell zu beenden", schimpfte Suljovic nach der Partie bei SPORT1.

Lerchbacher chancenlos gegen "The Thorn"

"Nach der ersten Runde ist mir eigentlich alles egal, aber für einen Topspieler gibt es nichts Schlechteres im Jahr. Vielleicht habe ich deswegen so schlecht gespielt."

Zuvor hatte mit Zoran Lerchbacher ein weiterer Österreicher die Hauptrunde erreicht. Der 44-Jährige gewann in der Vorrunde gegen Simon Stevenson mit 2:1.

Gegen Robert Thornton war Lerchbacher aber chancenlos und unterlag 0:3. Vor allem die enttäuschende Checkout-Quote (16,7 Prozent) wurde dem Außenseiter zum Verhängnis.

"The Thorn" überzeugte ebenfalls nicht (Checkout: 23 Prozent), spielte aber seine Erfahrung entscheidend aus. In der nächsten Runde geht es gegen den Nordiren Daryl Gurney.

Der Ergebnisse des Tages im Überblick:

Zoran Lerchbacher - Simon Stevenson (P) 2:1

Mensur Suljovic (8) - Ron Meulenkamp 3:0

James Wade (6) - Ronny Huybrechts 3:0

Robert Thornton (9) - Zoran Lerchbacher 3:0