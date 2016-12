Max Hopp hat den ersten Achtelfinaleinzug eines deutschen Spielers bei der Darts-WM (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf Facebook) und ein Duell gegen den englischen Rekordweltmeister Phil Taylor deutlich verpasst.

Der frühere Juniorenweltmeister unterlag am Nachmittag in seinem Zweitrundenspiel in London gegen den Belgier Kim Huybrechts mit 0:4.

Der 20-Jährige konnte vor den Augen seines Stiefsohns Justin im Alexandra Palace nicht an seine Leistungen aus seinem souveränen Sieg gegen Vincent van der Voort anknüpfen und traf nur 26,32 Prozent auf die Doppelfelder.

Gegen Huybrechts musste Hopp gleich seinen ersten Anwurf abgeben und schließlich auch den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang leistete sich der "Hurricane" einige Fehler, die Hopp anders als gegen van der Voort jedoch nicht auszunutzen wusste. Folglich ging auch der zweite Satz an den belgischen Weltranglisten-13.

Auch die nächsten beiden Sätze boten dasselbe Bild. Mit einem erfolgreichen Wurf auf die Doppel-16 verwandelte Huybrechts seinen ersten Match-Dart und trifft im Achtelfinale nun auf Rekordweltmeister Taylor.