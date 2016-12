Game on im Ally Pally! Bei der PDC Darts-WM in London messen sich die Besten der Besten.

Zeitplan und Ergebnisse der Darts-WM im Überblick:

Donnerstag, 22. Dezember

20 Uhr:

Jelle Klaasen (10) - Jeffrey de Graaf

Vincent van der Voort (20) - Max Hopp

Dave Chisnall (7) - Rowby-John Rodriguez

Kim Huybrechts (13) - James Wilson

Die Ergebnisse im Überblick:

Donnerstag, 15. Dezember

Jamie Caven (29) - Kevin Painter 1:3

Jamie Lewis (30) - Mick McGowan 3:2

Gary Anderson (2) - Mark Frost 3:0

Michael Smith (11) - Ricky Evans 3:2

Freitag, 16. Dezember

20 Uhr:

Jerry Hendriks - Warren Parry 2:0 (Vorrunde)

Gerwyn Price (19) - Jonny Clayton 1:3

Steve Beaton (27) - Devon Petersen 3:1

Peter Wright (3) - Jerry Hendriks 3:0

Samstag, 17. Dezember

14 Uhr:

Tengku Shah - Masumi Chino (P) 2:1 (Vorrunde)

Terry Jenkins (18) - Josh Payne 3:1

John Henderson (31) - Andrew Gilding 2:3

Benito van de Pas (15) - Shah 3:1

Samstag, 17. Dezember

20 Uhr:

Ross Snook - Kim Viljanen (P) 0:2 (Vorrunde)

Cristo Reyes (32) - Dimitri Van den Bergh 3:2

Stephen Bunting (16) - Darren Webster 2:3

Michael van Gerwen (1) - Kim Viljanen 3:0

Sonntag, 18. Dezember

14 Uhr:

Kevin Simm - Gilbert Ulang (P) 2:0

Justin Pipe (26) - Chris Dobey 1:3

Mark Webster (25) - Joe Murnan 3:0

Ian White (14) - Kevin Simm 3:0

20 Uhr:

John Bowles - David Platt (P) 0:2

Daryl Gurney (24) - Jermaine Wattimena 3:1

Alan Norris (21) - John Michael 3:2

Phil Taylor (4) - David Platt 3:0

Montag, 19. Dezember

20 Uhr:

Qiang Sun - Corey Cadby (P) 0:2

Mervyn King (22) - Steve West 3:2

Adrian Lewis (5) - Magnus Caris 3:0

Joe Cullen (28) - Corey Cadby 3:1

Dienstag, 20. Dezember

20 Uhr:

Boris Koltsov - Dragutin Horvat (P) 1:2

Brendan Dolan (23) - Christian Kist 3:1

Raymond van Barneveld (12) - Robbie Green 3:0

Simon Whitlock (17) - Dragutin Horvat 3:0

Mittwoch, 21. Dezember

20 Uhr:

Zoran Lerchbacher - Simon Stevenson (P) 2:1

Mensur Suljovic (8) - Ron Meulenkamp 3:0

James Wade (6) - Ronny Huybrechts 3:0

Robert Thornton (9) - Zoran Lerchbacher 3:0

---

Qualifikation - "Best of three"-Sätze

Erste Runde - "Best of five"-Sätze