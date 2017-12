Jamie Lewis setzt seinen überraschenden Siegeszug bei der Darts-WM fort und steht als erster Spieler im Halbfinale. (Das Viertelfinale JETZT LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Der ungesetzte Waliser ließ in seinem Viertelfinalduell den an Nummer 23 gesetzten Darren Webster keine Chance und gewann souverän mit 5:0. "Ich habe es mir auch nicht so leicht vorgestellt, habe aber zur richtigen Zeit die richtigen Sachen gemacht", sagte Lewis bei SPORT1.

Während der Engländer nie ins Spiel kam, trumpfte "Rasta" Lewis wie schon in den Runden zuvor mit einem unglaublich hohen Average auf. Pro Aufnahme sammelte er im Schnitt knapp 102 Punkte. Dazu bestach er mit einer Doppelquote von 40 Prozent.

Im Halbfinale trifft er auf Phil Taylor oder Gary Anderson. In Runde zwei hatte Lewis sensationell den Schotten Peter Wright aus dem Turnier geworfen. James Richardson ließ er im Achtelfinale am Donnerstagabend keine Chance.

Lewis, Nummer 46 der Weltrangliste, hatte sich vor dem Turnier durch die Qualifikation gekämpft, um am wichtigsten Turnier des Darts-Jahres teilzunehmen.

