Am 1. Januar 2018 wird der Sieger der Darts-WM 2018 ermittelt. Um 21 Uhr steigt das große Finale des wichtigsten Darts-Turnier des Jahres.

SPORT1 überträgt das Event mit einem Countdown ab 18.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER.

Mit dabei ist auch Kevin Münch. Der deutsche Spieler, der sich bei der WM in die zweite Runde gekämpft hatte, wird das Endspiel als Co-Kommentator und Experte an der Seite von Elmar Paulke begleiten.

Münch hatte seine Vorrunde gegen den Russen Aleksandr Oreshkin souverän überstanden und in Runde eins sensationell den zweifachen Weltmeister Adrian Lewis geschlagen. In der zweiten Runde scheiterte der 29-Jährige an Toni Alcinas aus Spanien.

