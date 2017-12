Anzeige

vergrößernverkleinern Kevin Münch ist neben Martin Schindler der zweite deutsche Starter bei der Darts-WM © Imago

London - Kevin Münch startet mit einem überzeugenden Vorrunden-Sieg in seine zweite Darts-WM. Am späteren Abend trifft er in Runde eins auf den zweifachen Champion Adrian Lewis.