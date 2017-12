Ein Deutscher bringt die Darts-WM 2018 zum Beben!

Mit seinem Überraschungssieg über den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis in der ersten Runde der Weltmeisterschaft (täglich LIVE im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER) hat "The Dragon" Kevin Münch nicht nur den Ally Pally in London verzückt.

England-Presse feiert Kevin Münch

Auch die internationale Sportpresse überschlägt sich nach dem Triumph des 29 Jahre alten Qualifikanten aus Bochum.

Verschiedene englische Medien werten seinen Erfolg als eine der größten Überraschungen in der Geschichte der Sportart - wenn nicht gar die Größte.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen gesammelt.

England

Sun: "Adrian Lewis wurde bei einer der größten Überraschungen der Darts-Geschichte von einem ehemaligen deutschen Landschaftsgärtner schreiend aus dem Ally Pally befördert."

The Mirror: "Kevin Münch sorgt für die größte Darts-Überraschung aller Zeiten, indem er Adrian Lewis im Alexandra Palace besiegt."

The Guardian: "Adrian Lewis wurde bei der neuesten Weltmeisterschafts-Überraschung von Kevin Münch besiegt."

Daily Mail: "Die Niederlage in der ersten Runde ist der neueste Rückschlag in einem miserablen Jahr für Lewis, der nun zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt aus der Top-16 der Welt rausrutschen wird."

Daily Express: "Kevin Münch sorgt für einen der größten Schocks in der Geschichte der William Hill World Darts Championship, indem er Adrian Lewis mit 3:1 im Ally Pally schlägt."

Niederlande

De Telegraaf: "Der zweifache Weltmeister verlor überraschend in der ersten Runde gegen Kevin Münch. Der deutsche Qualifikant triumphierte 3:1 in Sätzen und verblüffte die Zuschauer."

AD: "Der Deutsche Kevin Münch hat überraschend Adrian Lewis bei der Darts-Weltmeisterschaft eliminiert. Der Qualifikant gewann mit 3:1 gegen den Engländer, der bei der Weltmeisterschaft in der ersten Runde noch nie ausgeschieden ist."

Deutschland

Bild: "Mega-Sensation: Münch haut Top-Favorit Lewis raus."

Welt: "Kevin Münch hat bei der Darts-Weltmeisterschaft für eine Sensation gesorgt: Der Deutsche schmiss den zweifachen Weltmeister Adrian Lewis aus dem Turnier. Nach dem Sieg freute er sich 'wie 100 Brote'."

WAZ: "Ein Bochumer mischt die Darts-WM auf. Kevin Münch hat den klaren Favoriten Adrian Lewis aus dem Turnier geworfen."

Spiegel Online: "Es war das Spiel seines Lebens: Kevin Münch hat sich in der ersten Runde der Darts-WM gegen Adrian Lewis durchgesetzt. Der Deutsche gewann zwischenzeitlich sieben Legs in Folge."

