Die Nummer 14 der Welt ist in Runde eins der der Darts-WM 2018 (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf DAZN) gescheitert. Der gesetzte Niederländer Benito van de Pas verlor in seinem Auftaktmatch gegen den stark aufspielenden Steve West.

Bei der 1:3-Niederlage am zweiten Tag der 25. Titelkämpfe der Professional Darts Corporation (PDC) kam der junge Favorit nicht in das Match. Der erfahrenere West ging mit dem besseren Scoring und entscheidenden Treffern zuerst mit zwei Sets in Führung. Van de Pas holte sich äußerlich wenig beeindruckt den Anschluss.

Beide Kontrahenten hatten ihr Spiel noch einmal nach oben geschraubt. Der 42-jährige West konterte den Satzgewinn des 24 Jahre alten Niederländers direkt mit einem starken 106er Finish.

Weitere Infos zum Darts, Order of Merit und Portraits der Top-Stars auf dartsblog.de

Wenig später nutzte West, der 37. der Weltrangliste, seinen ersten Matchdart und gewann das Duell bezeichnend mit einem beeindruckenden 141er Finish.

Dolan darf nochmal ran

Alles zur Darts-WM auch auf DAZN - jetzt kostenlosen Testmonat sichern

Zuvor qualifizierte sich der Nordire Brendan Dolan mit seinem Vorrunden-Sieg über den Kroaten Alan Ljubic für die erste Runde. Der 36. der Order of Merit darf noch in der heutigen Nachmittagssession gegen Robert Thornton antreten.

Beim überzeugenden 2:0-Sieg hatte Dolan gegen den Osteuropa-Qualifikanten Ljubic keine großen Probleme.

Der gesamte WM-Spielplan als PDF