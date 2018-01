Phil Taylor ist der perfekte Abschied von der Darts-Bühne verwehrt geblieben.

Zum Abschluss seiner Karriere verpasste "The Power" seinen 17. WM-Titel. Im Finale gegen Rob Cross hatte der Rekordweltmeister nicht den Hauch einer Chance.

Der 27-Jährige zeigte auf der Bühne im Londoner Alexandra Palace eine nahezu perfekte Vorstellung und fügte Taylor mit 7:2 dessen zweithöchste Niederlage in einem WM-Finale zu. Damit tritt Taylor, der in seiner fast 30-jährigen Karriere umgerechnet 8,1 Millionen Euro Preisgeld verdient hat, mit 83 Major-Siegen ab.

"Er erinnert mich an mich vor 25 Jahren. Ich sehe viele Parallelen", sagte Taylor nach der klaren Niederlage im ersten Duell mit Cross. "Jetzt reicht es. Ich habe nicht mehr die Energie, mit Leuten wie Rob mitzuhalten."

Cross zeigt keine Nervosität

Cross war von Beginn an voll da, zeigte in seinem ersten WM-Finale überhaupt keine Nervosität: Die ersten Fehler von Taylor bestrafte "The Voltage" eiskalt, holte sich mit einem Break im vierten Leg gleich den ersten Satz.

Die Darts-WM im englischen Original-Kommentar LIVE auf DAZN - jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Und der Engländer hielt das Niveau auch im zweiten Durchgang, spielte beständig einen 3-Dart-Average von mehr als 105 Punkten und sicherte sich Satz 2 mit einem 167er-High-Finish.

Taylor spielte bis dahin nicht schlecht, lag ebenfalls bei mehr als 100 Punkten pro Aufnahme, konnte mit Cross' Tempo aber nicht ansatzweise mithalten.

Weitere Infos zum Darts, Order of Merit und Portraits der Top-Stars auf dartsblog.de

Acht perfekte Darts für Taylor

Und auch wenn man es kaum für möglich gehalten hätte: In der Folge steigerte sich Cross sogar noch einmal. Den dritten Satz gewann "The Voltage" zu null, stand zwischenzeitlich bei einem 3-Dart-Average von mehr als 109 Punkten und einer Doppelquote von 72 Prozent.

Rekordweltmeister Taylor kam erst im vierten Satz so richtig in der Partie an, leistete sich weniger Fehler und schaffte durch ein klares 3:0 den Anschluss.

Eine symptomatische Szene dann im fünften Satz: Taylor schraubte gleich im ersten Leg acht perfekte Darts ins Board, verfehlte danach aber vier Mal die Doppel 12. Cross bestrafte den Alt-Meister postwendend und verbuchte wenig später den nächsten Durchgang ohne Legverlust.

In der Folge war der Newcomer überhaupt nicht mehr zu stoppen, verfehlte kaum noch einen Wurf aufs Doppelfeld. Nur im achten Satz wackelte Cross noch einmal kurz, gab seinen zweiten Satz ab.

Doch für eine Aufholjagd reichte es für Taylor nicht. Am Ende schickte Cross "The Power" aber mit einer 7:2-Vorführung und dem viert höchsten 3-Dart-Average in der Finalgeschichte (107,43) in Rente.

Cross erhält für den Triumph bei seinem WM-Debüt neben der Sid-Waddell-Trophäe einen Siegerscheck über umgerechnet 450.000 Euro.