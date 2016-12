Die deutschen Eishockey-Frauen haben auch das zweite Spiel des Vierländerturniers in Füssen verloren.

Einen Tag nach dem 3:7 zum Auftakt gegen den WM-Dritten Russland musste sich das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker der Schweiz 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) geschlagen geben.

Zum Abschluss des "Halloween Cups" trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag (17.00 Uhr) in Memmingen auf Tschechien. Der deutschen Mannschaft dient das Turnier als Vorbereitung für die Olympia-Qualifikation in Tomakomai/Japan (9. bis 12. Februar) und die WM in Plymouth/USA (1. bis 8. April).