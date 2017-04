Den deutschen Eishockey-Frauen ist zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan eine faustdicke Überraschung geglückt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker feierte gegen den Olympiavierten Schweden einen 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)-Erfolg und machte damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Weitere deutsche Gegner in der Vorrundengruppe B sind am 1. April Tschechien und am 3. April die Schweiz. Die beiden bestplatzierten Mannschaften ziehen in die Play-offs gegen die Topteams aus der Gruppe A ein, der Dritte und Vierte spielen in einer Best-of-three-Serie den Absteiger aus.

Nicola Eisenschmid erzielte in der 23. Minute in Überzahl die Führung für das Team des DEB. Nach dem Ausgleich durch Lisa Johansson (27.) sorgte ein Doppelschlag binnen 21 Sekunden durch Manuela Anwander (39.) und Schweden-Legionärin Andrea Lanzl (40.) für die Entscheidung.