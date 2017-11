Alle Eishockey-Fans können sich auf eine wahre Festwoche freuen.

SPORT1 zeigt neben dem Deutschland Cup und den Achtelfinal-Rückspielen in der Champions Hockey League auch erstmals ein NHL-Ligaspiel LIVE im Free-TV. Dabei trifft Deutschlands Jungstar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers auf die New York Rangers.

Los geht es bereits am Dienstagabend mit den Auftritten der deutschen Teams in der Königsklasse.

München und Mannheim wollen ins Viertelfinale

Ab 19.25 Uhr empfängt der EHC Red Bull München den aktuellen Schweizer Meister SC Bern (LIVE im TV auf SPORT1). Im Hinspiel siegten die Münchner knapp mit 3:2. Damit konnte sich der deutsche Meister eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Im vergangenen Jahr war für die Münchner bereits im Achtelfinale Schluss, der SC Bern erreichte dagegen das Viertelfinale.

Bereits eine Stunde früher ab 18.25 Uhr kämpfen die Adler Mannheim ums Weiterkommen (LIVE auf SPORT1+). Der Tabellenvierte der DEL muss beim schwedischen Vertreter Brynas IF antreten. Beim Hinspiel in Mannheim kassierten die Adler eine 2:3-Pleite. Um ins Viertelfinale zu kommen, muss sich das Team von Trainer Sean Simpson deutlich steigern.

SPORT1 überträgt Deutschland Cup

Weiter geht es am Freitag mit dem Deutschland Cup. Das Vier-Nationen-Turnier ist die Generalprobe für die Olympischen Spiele im Februar in Pyeongchang. Neben Deutschland nehmen auch die Nationalmannschaften der USA, der Slowakei und das Team aus Russland teil. Vor allem wegen der Olympia-Vorbereitung ist das Turnier in diesem Jahr besonders hochkarätig besetzt. Die Eishockey-Cracks aus Russland sind erstmals überhaupt mit von der Partie.

Seit 1987 findet der Wettbewerb, mit Ausnahme des Millennium-Jahres, jährlich statt. Zum 30-jährigen Jubiläum ist erneut das Augsburger Curt-Frenzel-Stadion der Austragungsort.

Für Bundestrainer Marco Sturm ist das Turnier eine gute Möglichkeit, mit seiner Mannschaft Automatismen unter Wettkampf-Bedingungen einzuüben. Für die Spieler ist es die letzte Chance, sich direkt für die Olympia-Nominierung zu empfehlen.

Deutschland zuerst gegen Russland

Das erste deutsche Spiel steigt am Freitag ab 19.25 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) gegen Russland. Bereits ab 15.55 Uhr (LIVE auf SPORT1+) spielt die Slowakei gegen die Mannschaft aus den Vereinigten Staaten.

Spiel zwei für die deutsche Auswahl findet am Samstag statt. Ab 15.45 Uhr trifft das Team von Trainer Marco Sturm auf Titelverteidiger Slowakei (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER). Das andere Gruppenspiel zwischen den USA und Russland zeigt SPORT1+ ab 19.25 Uhr LIVE.

NHL erstmals LIVE im Free-TV

Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft geht es im Free-TV direkt mit dem Countdown auf eine Premiere weiter. Ab 19 Uhr zeigt SPORT1 erstmalig ein NHL-Ligaspiel LIVE im Free-TV. Zu sehen bekommen die Zuschauer keinen geringeren als Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers. Die Kanadier treffen auf die New York Rangers.

Auch am Sonntag gibt es Eishockey satt auf SPORT1. Los geht es ab 13.10 Uhr mit dem vorletzten Spiel des Deutschland Cups, Slowakei gegen Russland (LIVE auf SPORT1+).

Die deutsche Mannschaft betritt dann ab 16.30 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) zum letzten Mal in Augsburg das Eis. Zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers warten die US-Amerikaner auf das Team um Stürmer Yasin Ehliz.