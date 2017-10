In der Königsklasse des Eishockeys kämpft Vizemeister Grizzlys Wolfsburg noch um den Einzug in die nächste Runde.

Dafür müssen die Grizzlys in ihrem letzten Gruppenspiel gegen den EC Red Bull Salzburg noch zwei Punkte holen (ab 19.25 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVESTREAM).

Im Hinspiel unterlag Wolfsburg in einem hitzigen Duell den Salzburgern knapp mit 4:5.

Sorgen macht den Wolfsburgern vor allem die angespannte Personalsituation: Sechs Spieler sind derzeit verletzt.

NHL-Veteran könnte Debüt geben

Deshalb verpflichteten die Grizzlys erst einen Tag vor dem Spiel einen neuen Stürmer. Der gebürtige Tscheche Kamil Kreps spielte bereits in der NHL und könnte die erhoffte Soforthilfe sein.

Ob der 32 Jahre alte Center bereits gegen Salzburg auf dem Eis steht, soll kurzfristig entschieden werden.

In der DEL gelang Wolfsburg am letzten Spieltag gegen die Schwenninger Wild Wings bereits der fünfte Heimsieg in Serie.

In der Champions Hockey League (CHL) steht Wolfsburg dagegen mit sechs Punkten nur auf dem dritten Platz. Salzburg hat zwar genauso viele Punkte auf dem Konto, dafür aber ein besseres Torverhältnis.