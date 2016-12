Die dritte Auflage des Winter Game der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erfreut sich großer Beliebtheit.

Knapp zwei Monate vor der besonderen Partie zwischen den Adlern Mannheim und den Schwenniger Wild Wings in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim am 7. Januar 2017 (LIVE auf SPORT1) sind bereits 23.500 Tickets verkauft worden.

Die Adler Mannheim fungieren als Ausrichter des Events und hoffen auf ein mit 29.000 Zuschauern ausverkauftes Stadion, in dem sonst der Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim seine Heimspiele austrägt.

2013 fand erstmals ein Winter Game nach US-amerikanischem Vorbild in der DEL statt, damals gewannen die Nürnberg Ice Tigers vor 50.000 Zuschauern im Nürnberger Stadion mit 4:3 gegen die Eisbären Berlin.

Anfang dieses Jahres später sorgten 51.125 Fans in der Düsseldorfer Esprit-Arena beim Winter Game zwischen der DEG und den Kölner Haien (3:2) für einen Zuschauerrekord. Eine Verbesserung dieser Bestmarke ist aufgrund der deutlich geringeren Kapazitiät der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ausgeschlossen.