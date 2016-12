Die Eisbären Berlin haben den Abwärtstrend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Nach zwei knappen Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Uwe Krupp am 25. Spieltag mit 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven

Durch den Sieg steht das Eisbären-Team von Trainer Uwe Krupp nun auf Rang sieben (SERVICE: Die Tabelle).

Krupp startete etwas überraschend mit Maximilian Franzreb im Tor anstelle des Finnen Petri Vehanen. Für Youngster Franzreb war es erst der zweite Saisoneinsatz. Für DEL-Neuling Bremerhaven hütete Gerald Kuhn, der Torwart mit der besten Fangquote der DEL, das Gehäuse.

Ranke-Knaller an die Latte

Statt vieler Torchancen gab es in Berlin im ersten Drittel zumeist eher hartes und kampfbetontes Eishockey zu sehen. Die Eisbären sorgten für mehr Druck und hatten auch ein optisches Übergewicht.

Die beste Chance zur Führung vergab Andre Rankel in der 11. Spielminute: Sein knallharter Schuss landete an der Latte.

So wenige Höhepunkte das erste Drittel zu bieten hatte, so furios war der Start in den zweiten Abschnitt.

Berlins Julian Talbot eröffnete nach 67 Sekunden den Torreigen. Kuhn konnte einen Schuss von Jamie MacQueen nur nach vorne abprallen lassen, Talbot nutzte den Fehler und schob ein.

Nur eine Minute und 20 Sekunden später stellte Darin Olver aus kurzer Distanz auf 2:0 - es war sein 400. Scorerpunkt in der DEL.

Hooten-Doppelpack zum Ausgleich

Wer geglaubt hatte, dass sich Bremerhaven davon nicht erholen würde, sah sich getäuscht. Brock Hooten besorgte mit zwei Toren (24. und 26.) quasi im Alleingang den Ausgleich.

Sehenswert war vor allem der zweite Treffer des Kanadiers. Nach einem Fehlpass von Micki DuPont fuhr Hooten alleine auf Franzreb zu und ließ dem Eisbären-Goalie keine Chance.

Danach besannen sich beide Teams wieder vermehrt auf die Defensive. Aus einem Konter heraus brachte Daniel Fischbuch (33.) dann die Eisbären wieder in Führung.

Berlin war in Folge die überlegene Mannschaft, schaffte es aber nicht, die Vorentscheidung herbeizuführen. Auch eine fast zweiminütige 5:3-Überzahl im zweiten Drittel blieb ohne Torerfolg.

Vor allem im letzten Drittel waren die Eisbären die tonangebende Mannschaft. Petersen, Machacek - sie trafen jeweils nur die Latte - und MacQueen vergaben jedoch beste Möglichkeiten.

Für die Entscheidung sorgte letztlich ein Empty-Net-Goal von Rankel in der Schlussminute. Danach kam es auf dem Eis zu einer Keilerei.

"Das war ein Arbeitssieg. Wir können aber dennoch zufrieden sein. Ich hoffe, dass wir den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen können", sagte Daniel Fischbuch nach der Partie im Gespräch mit SPORT1.

Das Spiel im Stenogramm:

Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Tore: 1:0 Talbot (21:07), 2:0 Oliver (22:37), 2:1 Hooton (23:51), 2:2 Hooton (25:28), 3:2 Fischbuch (32:26), 4:2 Rankel (59:06)

Schiedsrichter: Aumüller/Hurtik (Planegg/Bad Nauheim)

Zuschauer: 12190

Strafminuten: Berlin 8 - Bremerhaven 18