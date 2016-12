Die Düsseldorfer EG hat auch im zweiten Rheinderby der Saison die Oberhand behalten.

Die DEG setzte sich nach einer emotionalen und kampfbetonten Partie gegen den Lokalrivalen Kölner Haie in der Lanxess-Arena mit 2:1 nach Penaltyschießen durch.

DEG schockt Köln

Die Haie gingen als klarer Favorit in die Begegnung und machten von Beginn an Dampf. Doch nach fünf Minuten schockte Maximilian Kammerer die Gastgeber, als er den Puck in die linke obere Ecke zur überraschenden DEG-Führung schoss. Köln war zwar besser in die Partie gekommen, hatte die anfängliche Dominanz aber nicht genutzt.

Im zweiten Drittel hatten die Düsseldorfer die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, aber Robert Collins traf nach einer guten Kombination durch die Haie-Abwehr nur den Pfosten. Nach einem Unterzahlspiel nutzten die Haie ein Powerplay und kamen durch Philip Gogulla in der 36. Minute zum verdienten Ausgleich.

Heiße Schlussphase

Zu Beginn des letzten Drittels hatten die Haie zweimal Pech: erst scheiterte Johannes Salmonsson an der Querlatte, Kai Hospelt traf nur den rechten Pfosten. Seitens der Gäste zeigte Torwart Mathias Niederberger ein starkes Spiel und verhinderte mehrere Male die Kölner Führung, sodass es schließlich mit 1:1 in die Verlängerung ging.

Im anschließenden Penaltyschießen behielten beide Torhüter lange die Nerven, ehe Brandon Yip Haie-Keeper Gustav Wesslau zum vielumjubelten Derbysieg überwinden konnte.

Die DEG sammelte wichtige Punkte, um den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze zu wahren. Der erneute Sieg ist in der bisher enttäuschenden Saison außerdem Balsam auf die Seele der Düsseldorfer.

Auch das erste Aufeinandertreffen der Saison vor knapp vier Wochen hatte Düsseldorf mit 4:2 gewinnen können.

Das Spiel im Stenogramm:

Kölner Haie - Düsseldorfer EG 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: 0:1 Kammerer (05:33), 1:1 Gogulla (35:28), 1:2 Yip (Penalty)

Schiedsrichter: Hoppe/Schukies (Bad Nauheim/Herne)

Strafminuten: Köln 8 - Düsseldorf 14