SPORT1 hat alle weiteren DEL-Liveübertragungen in der regulären Saison ausgewählt.

Bis zum Ende der Hauptrunde präsentiert SPORT1 noch 13 Livespiele im Free-TV - darunter, neben Highlights wie dem Kracher am kommenden Wochenende zwischen den Grizzlys Wolfsburg und Meister EHC Red Bull München (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und dem Rheinischen Derby am 18. Dezember zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG, insgesamt zehn Begegnungen im neuen Jahr.

Unter anderem stehen 2017 die Paarungen Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin am Sonntag, 22. Januar, Straubing Tigers gegen die Iserlohn Roosters am Sonntag, 5. Februar,und Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin am Sonntag, 12. Februar, als Livepartien im Free-TV auf dem Programm (alle Übertragungen in der Übersicht).

Das DEL-Wintergame 2017 live auf SPORT1

Bereits jetzt wirft ein absolutes Saisonhighlight zum Jahresanfang seine Schatten voraus: Am Samstag, 7. Januar, ist SPORT1 live ab 16.30 Uhr dabei, wenn die Adler Mannheim die Schwenninger Wild Wings zum DEL-Wintergame 2017 fordern (Bully: 17 Uhr).

Schauplatz für das dritte Freiluftspiel der DEL-Geschichte ist die WIRSOL Rhein Neckar Arena, die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Die kommenden Sendetermine der DEL im Free-TV auf SPORT1 im Überblick: