Meister EHC Red Bull München hat mit einem Sieg in einem dramatischen Spitzenspiel seine ohnehin komfortable Tabellenführung ausgebaut.

Die Bayern siegten in einer Neuauflage des Vorjahresfinals bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 durch einen Treffer von Quint in der Overtime und haben nunmehr neun Punkte Vorsprung auf Platz zwei, den am Sonntag die Nürnberg Ice Tigers eroberten.

Keith Aucoin (10.) und Konrad Abeltshauser (28.) hatten München im Topspiel zunächst zweimal in Führung gebracht, Brent Aubin (14.) und Robbie Bina (39.) jeweils ausgeglichen. Im Schlussdrittel egalisierte dann Michael Wolf (53.) die erste Wolfsburger Führung durch Fabio Pfohl (51.). In der Verlängerung markierte Deron Quint nach 3:29 Minuten den entscheidenden Treffer für die Gäste.

Auch Nürnberg gewinnt

Die Nürnberger gewannen das Verfolgerduell gegen die zuvor viertplatzierten Augsburger Panther mit 3:2 und sind mit nun 50 Zählern gemeinsam mit Wolfsburg (50) erster Verfolger der Münchner.

Die Tore zum Nürnberger Sieg erzielten Steve Reinprecht (9.), Marco Pfleger (20.) und Sasa Martinovic (23.), Ben Hanowski (17.) und David Stieler (48.) trafen bei Augsburg. Mannheim drehte durch Tore von Chad Kolarik (25.), Mathieu Carle (34.), Carlo Colaiacovo (17./59.) und Luke Adam (44.) die anfängliche Krefelder Führung durch Mikko Vaionen (12.). Für die Gastgeber traf zudem Marco Rosa (49.).

Daneben kehrten die Adler Mannheim und die Kölner Haie nach zuvor zwei Niederlagen in Serie in die Erfolgspur zurück. Die Mannheimer sind nach einem 5:2 bei den Krefeld Pinguinen mit 48 Punkten nun Tabellenvierter, die Kölner (46) nach einem 3:1 gegen Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings Sechster.

Die Eisbären Berlin feierten derweil bei der Düsseldorfer EG einen klaren 3:0-Erfolg und verbesserten sich mit 44 Punkten auf Platz sieben. Die Berliner liegen damit knapp vor dem ERC Ingolstadt (43), der die Iserlohn Roosters (32) mit 4:3 besiegte.

Die Spiele im Stenogramm:

Grizzlys Wolfsburg - Red Bull München 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: 0:1 Aucoin (9:47), 1:1 Aubin (13:38), 1:2 Abeltshauser (27:45), 2:2 Bina (38:35), 3:2 Pfohl (50:06), 3:3 Wolf (52:01), 3:4 Quint (63:29)

Schiedsrichter: Brüggemann/Daniels (Iserlohn/Gelsenkirchen)

Zuschauer: 2612

Strafminuten: Wolfsburg 6 - München 39

Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Tore: 1:0 Reinprecht (8:19), 1:1 Hanowski (16:59), 2:1 Pfleger (19:53), 3:1 Martinovic (22:48), 3:2 Stieler (37:18)

Schiedsrichter: Brill/Hoppe (Zweibrücken/Bad Nauheim)

Zuschauer: 5489

Strafminuten: Nürnberg 10 - Augsburg 18

Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Tore: 1:0 Vainonen (11:11), 1:1 Kolarik (24:43), 1:2 Colaiacovo (33:26), 1:3 Carle (36:09), 1:4 Adam (43:44), 2:4 Rosa (48:56), 2:5 Colaiacovo (58:34)

Schiedsrichter: Schukies/Steinecke (Herne/Erfurt)

Zuschauer: 4512

Strafminuten: Krefeld 12 - Mannheim 20

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 Ohmann (13:08), 2:0 Gogulla (35:17), 2:1 Bartalis (50:51), 3:1 Jones (59:58)

Schiedsrichter: Hunnius/Klein (Berlin/Stuttgart)

Zuschauer: 13.221

Strafminuten: Köln 12 - Schwenningen

Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Tore: 0:1 Zigeler (28:36), 0:2 Wilson (30:02), 0:3 Ziegler (39:50)

Schiedsrichter: Iwert/Stricker (Harsefeld/Schweiz)

Zuschauer: 7944

Strafminuten: Düsseldorf 24 - Berlin 10

ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Tore: 0:1 Blank (6:48), 1:1 Laliberte (14:50), 2:1 Boyce (16:50), 2:2 Caporusso (19:41), 3:2 Oppenheimer (37:14), 4:2 Boyce (48:52), 4:3 Down (56:28)

Schiedsrichter: Haupt/Rohatsch (Kempten/Lindau)

Zuschauer: 3606

Strafminuten: Ingolstadt 2 - Iserlohn 43