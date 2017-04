Matchball für die Adler: Nach dem hart umkämpften 3:1-Sieg im fünften Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Eisbären Berlin braucht Mannheim nur noch einen Sieg, um den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Das vielleicht entscheidende Spiel der Serie steigt am Sonntag (ab 13.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und und im LIVETICKER).

Für Mannheims Coach Sean Simpson ist die Serie noch lange nicht durch. "Ich glaube, es war ein sehr spannendes, hart umkämpftes Playoff-Spiel von beiden Mannschaften. Wir schauen jetzt auf Sonntag. (…) Bis jetzt ist es eine sehr ausgeglichene Serie, beide Mannschaften spielen sehr diszipliniert. Wir müssen am Sonntag einfach für 60 Minuten alles geben und dann sehen wir, was passiert", sagte Simpson nach dem fünften Spiel gegen die Eisbären.

Matchball für Augsburg

Neben den Adlern können auch die Augsburger Panther am Sonntag den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Die Panther setzten sich im fünften Spiel der "Best-of-Seven-Serie" in Nürnberg mit 5:1 durch. Der Sechste der Hauptrunde genießt am Sonntag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) Heimrecht gegen die Ice Tigers.

Köln braucht zwei Siege

Dagegen stehen die Kölner Haie weiter mit dem Rücken zur Wand. Zwar konnten die Rheinländer den ersten Matchball gegen die Grizzlys Wolfsburg abwehren, in der Serie liegen die Haie aber weiterhin mit 2:3 hinten und brauchen noch zwei Siege, um Wolfsburg doch noch den Einzug ins Halbfinale zu vermasseln. Am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) steht das sechste Spiel in Wolfsburg auf dem Programm.