Vizemeister Grizzlys Wolfsburg steht mit einem Bein im Play-off-Finale der DEL.

Das Team von Trainer Pavel Gross gewann das vierte Halbfinale gegen die Nürnberg Ice Tigers nach großem Kampf mit 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) und zog in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 davon.

Schon am Sonntag können die Grizzlys mit einem Sieg in Nürnberg (ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) den erneuten Einzug ins Endspiel perfekt machen.

"Wir haben ein ausgeglichenes Spiel mit individuellen Fehlern gesehen, aus denen die Gegentore passiert sind. Wir müssen schauen, den Gegner nicht so leicht ins Spiel zurückkommen zu lassen", sagte Grizzlys-Trainer Gross. Sein Gegenüber Rob Wilson sprach von einem "extrem guten Auswärtsspiel" seiner Mannschaft, die Serie sei "noch lange nicht" vorbei.

Drei-Tore-Führung für Wolfsburg

Vor 4503 Zuschauern trafen der schon in Spiel drei doppelt erfolgreiche Brent Aubin (15.), Tyler Haskins (25.) und Alexander Karachun (37.) mit seinem ersten DEL-Tor zunächst zur 3:0-Führung der Grizzlys, ehe Philippe Dupuis und Brandon Segal mit einem Doppelschlag (38.) wieder für Spannung sorgten.

Auch nach Wolfsburgs 4:2 durch Robert Bina (50.) steckten die Gäste nicht auf und verkürzten durch Robert Schremp (53.) noch einmal, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Wolfsburg war mit einer Niederlage in Nürnberg (1:5) in die Serie gestartet, anschließend aber mit zwei Siegen (5:3/4:3 n.V.) erstmals in Führung gegangen.

Die Partie im Stenogramm:

Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Tore: 1:0 Aubin (14:08), 2:0 Haskins (24:19), 3:0 Karachun (36:39), 3:1 Dupuis (37:19), 3:2 Segal (37:48), 4:2 Bina (49:25), 4:3 Schremp (52:59)

Zuschauer: 4503

Strafminuten: Wolfsburg 12 - Nürnberg 16 plus Disziplinar (Torp)

Play-off-Stand: 3:1