Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Torhüter Sebastian Vogl von Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verpflichtet.

Der 30-Jährige soll bei den Bayern gemeinsam mit Dimitri Pätzold, der seit 2016 für die Tigers spielt, das etatmäßige Goalie-Duo bilden.

Der gebürtige Landshuter Vogl absolvierte in der am Montag zu Ende gegangenen Saison 19 Spiele (null in den Playoffs) für Wolfsburg.