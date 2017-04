Die Grizzlys Wolfsburg stehen in Spiel drei (ab 18.25 Uhr im LIVETICKER) der DEL-Finalserie beim EHC Red Bull München schon mit dem Rücken zur Wand.

Beim Stand von 2:0 in der "Best of seven"-Serie können sich die Münchner am Donnerstag zu Hause bereits drei Matchbälle erspielen und am Samstag in Wolfsburg womöglich bereits den zweiten Meistertitel perfekt machen.

Genau wie im Finale der vergangenen Saison hat München das erste Spiel gegen Wolfsburg in der Verlängerung und das zweite nach einem 0:2-Rückstand gewonnen.

"Wenn es wieder so ausgeht wie letztes Jahr, dann haben ich nichts dagegen", sagte Münchens Michael Wolf, der am Dienstag mit seinem 300. Tor in der DEL zum 2:2-Ausgleich den meister auf Siegkurs brachte.

Für die Grizzlys wird es unter anderem darauf ankommen effektiver in Überzahl zu spielen. In München blieben sie in sechs Versuchen mit einem mann mehr auf dem Eis ohne Treffer.