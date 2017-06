Die Krefeld Pinguine aus der DEL haben den norwegischen Nationalspieler Mathias Trettenes verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Stürmer kommt vom schwedischen Zweitligisten Almtuna IS und erhält einen Einjahresvertrag. Trettenes hat 69 A-Länderspiele für Norwegen absolviert und nahm zuletzt an der WM-Vorrunde in Paris teil.

"Wir bekommen einen schnellen Spieler, der sowohl Mittel- als auch Außenstürmer spielen kann. Er verfügt über große Spielintelligenz und Spielmacherqualitäten, was uns gerade in Überzahlsituationen helfen wird", sagte Cheftrainer Rick Adduono.