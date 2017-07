Der frühere NHL-Profi Jochen Hecht wird neuer Co-Trainer der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Ab dem 1. August wird der Ex-Nationalspieler Headcoach Sean Simpson gemeinsam mit Colin Müller an der Seitenlinie unterstützen. Der siebenmalige deutsche Meister besetzt damit die Stelle, die nach dem Abgang des bisherigen Assistenten Steve Walker im Mai vakant geworden war.

Der 40-jährige Hecht stand in der NHL in knapp 1000 Spielen für die St. Louis Blues, die Edmonton Oilers und die Buffalo Sabers auf dem Eis. In der DEL absolvierte er 431 Partien - allesamt für die Mannheimer, für die er im Vorjahr sein letztes Spiel gemacht hatte.

Hecht nahm mit der Nationalmannschaft an sechs Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen teil. Nach seinem Karriereende hatte er bislang als Developement Coach bei den Adlern gearbeitet.