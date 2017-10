Am 15. Spieltag der DEL hat die Düsseldorfer EG den Tabellenführer aus Nürnberg zu Gast. Die formstarken Thomas Sabo Ice Tigers wollen im Rheinland ihre Siegesserie ausbauen und die Spitzenposition verteidigen.

Bei der DEG gilt es dagegen, den Abwärtstrend aus den vergangenen Partien zu stoppen. SPORT1 überträgt das Duell am Sonntag ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Nürnberg hat einen Auftakt nach Maß in die neue DEL-Saison hingelegt. Bislang stand das Team von Coach Rob Wilson immer unter den Top-Drei und hat sich zuletzt mit sechs Siegen am Stück an der Tabellenspitze behauptet.

Maßgeblichen Anteil an der Erfolgsserie hat Goalie-Neuzugang Niklas Treutle, der eine der besten Fangquoten der Liga vorzuweisen hat.

Im nächsten Auswärtsspiel geht es für Nürnberg zur Düsseldorfer EG. Die neuformierte Mannschaft von Coach Mike Pellegrims hat gerade vor heimischem Publikum bereits einige vielversprechende Auftritte in dieser Saison hingelegt, unter anderem konnte man zu Hause den amtierenden DEL-Champion aus München mit 6:4 bezwingen.

Mit vier Niederlagen aus fünf Spielen zeigte die Formkurve von Topscorer Alexander Barta und Co. aber zuletzt klar nach unten. Gelingt ausgerechnet gegen den fränkischen Spitzenreiter die Trendwende?

Diese Partie und alle weiteren gibt es am Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER:

Fischtown Penguins - Adler Mannheim (14 Uhr)

Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg (14 Uhr)

Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters (16.30 Uhr)

Straubing Tigers - Augsburger Panther (16.30 Uhr)

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München (17 Uhr)

Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers (19 Uhr)

ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine (19 Uhr)