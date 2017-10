Die Iserlohn Roosters haben in einer Achterbahnfahrt gegen die Straubing Tigers die Nerven behalten und das Schlusslicht mit 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0) nach Overtime niedergerungen.

Im Kellerduell der DEL gab Iserlohn zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand. Mit drei schnellen Tore in Folge drehte Straubing die Partie im Schlussdrittel.

Video Jaspers bringt Roosters in Führung

Doch die Roosters kamen noch einmal zurück. In der letzten Spielminute erzielte Down den 3:3-Ausgleich. In der Overtime nutzte dann Combs eine Powerplay-Situation für die Entscheidung.

Iserlohn springt durch den dritten Sieg in Folge auf Platz zwölf. Straubing bleibt Letzter und verliert allmählich den Anschluss. (DATENCENTER: Die Tabelle)