Der siebenmalige deutsche Meister Adler Mannheim hat seinen Abwärtstrend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt.

Nach zuletzt fünf Pleiten in Folge feierten die Adler in ihrem letzten Spiel des Jahres den erlösenden 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)-Sieg gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven. Damit löste Mannheim Bremerhaven nach den ersten beiden Partien am Samstag zunächst auf Rang acht ab.

Die Schwenninger Wild Wings konnten hingegen ihren Höhenflug nicht fortsetzen. Die Hausherren unterlagen dem Tabellenschlusslicht Straubing Tigers mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Trotz der Niederlage bleibt Schwenningen zunächst Fünfter, Straubing nach dem erst zehnten Saisonsieg nach 37 Spielen Schlusslicht.