Am 30. Spieltag der DEL steigt am Sonntag bei SPORT1 die Top-Partie zwischen der Düsseldorfer EG und den Grizzlys Wolfsburg (ab 16.55 Uhr LIVE im TV).

Dabei gehen die beiden Kontrahenten mit unterschiedlichem Gemütszustand in das Spiel. Während die Wolfsburger im Spitzenspiel gegen Nürnberg einen verdienten 3:0-Sieg einfuhren, kassierte die DEG eine bittere 1:4-Heimpleite im "Strassenbahnderby" gegen die benachbarten Krefeld Pinguine.

DEG patzt im Niederrheinderby

Die Düsseldorfer zeigten gegen die Pinguine eine ganz schwache Leistung. Lediglich das Comeback von Torjäger Rob Bordson nach monatelanger Verletzungspause war aus DEG-Sicht positiv zu vermerken.

Im Duell mit dem Tabellenvierten muss sich Düsseldorf deutlich steigern, will man gegen die Grizzlys etwas Zählbares mitnehmen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will die Mannschaft vom Niederrhein wieder zurück auf die Erfolgsspur.

Grizzlys Düsseldorfs Angstgegner

Allerdings ist Wolfsburg nicht gerade der Lieblingsgegner der Düsseldorfer. Denn in den ersten beiden direkten Duelle in der aktuellen Saison gab es für die DEG nichts zu holen, die Grizzlys entschieden beide Spiele für sich.

Auch deshalb gehen die Grizzlys als klarer Favorit in die Begegnung, die SPORT1 ab 16.55 Uhr LIVE im Free-TV überträgt und im LIVETICKER begleitet.