Die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die Heim-WM geht in die heiße Phase.

Zwei Wochen vor dem Start der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft (5. bis 21. Mai) verbleiben für die DEB-Auswahl vier letzte Testspiele, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.

Nächster Test gegen Tschechien

Am Samstag (16 Uhr in Nürnberg) und am Sonntag (16.45 Uhr in Mannheim) bestreitet das Team von Bundestrainer Marco Sturm zwei Tests gegen Tschechien. SPORT1 überträgt beide Partien LIVE im TV auf SPORT1

Der NHL-Spieler Tobias Rieder von den Arizona Coyotes wird gegen die Tschechen bereits mit dabei sein und ist top-motiviert, beinahe schon übereifrig: "Ich würde auch gleich zweimal spielen." Sturm wollte den Stürmer nach der kräftezehrenden Saison in der NHL ursprünglich noch schonen und wird den Landshuter wohl nur einmal ranlassen.

Generalprobe gegen Lettland

Die anderen beiden Legionäre Thomas Greiss und Dennis Seidenberg von den New York Islanders stoßen erst nach dem Wochenende zur Mannschaft. "Zu beiden musste ich nicht viel sagen. Beide freuen sich sehr auf die Heim-WM", sagte Sturm.

Sie sollen dann in den letzten beiden Tests gegen Lettland am 30. April (20.15 Uhr) und am 1. Mai (18 Uhr) zum Einsatz kommen. Auch die finalen zwei Vorbereitungsspiele überträgt SPORT1 LIVE im TV.

SPORT1 zeigt die WM LIVE

Bei der Heim-WM überträgt SPORT1 von der Gruppenphase bis zum Finale 27 Livespiele exklusiv im Free-TV, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinals und das Finale. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Tages-Highlights im Free-TV.

Zusätzlich werden neun Livespiele im Pay-TV auf SPORT1+ und fünf Livespiele im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de gezeigt.

