Seit neun Jahren lebt Philipp Grubauer bereits in Nordamerika. Doch im Grunde ist der gebürtige Rosenheimer immer noch der bodenständige Typ aus Oberbayern.

Im persönlichen Gespräch strahlt er Ausgeglichenheit, Ruhe und Fokussiertheit aus. (Alle Infos zur #HeimWM)

Perfekte Eigenschaften für einen Torhüter. Mit dieser Coolness brachte er Gegner Lettland schon im Vorjahr beim entscheidenden 3:2-Sieg in der Olympia-Qualifikation zur Verzweiflung.

Auch bei der Eishockey-WM in Köln ist er zusammen mit Starstürmer Leon Draisaitl der deutsche Trumpf, wenn es am Dienstag (Di, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) im entscheidenden letzten Gruppenspiel ums Viertelfinale geht. (SERVICE: So kommt Deutschland weiter)

Er selbst will die Bedeutung des Erfolgs im September nicht zu hoch hängen: "Natürlich schaut man zurück, aber am Dienstag werden die Karten neu gemischt", sagt Grubauer im Gespräch mit SPORT1.

Grubauer rechtzeitig aus der NHL zur WM

Der 25-Jährige stieß nach dem Playoff-Aus mit den Washington Capitals gerade rechtzeitig zum DEB-Team.

Thomas Greiss plagt eine Oberkörperverletzung, obendrein sorgte er mit fragwürdigen Instagram-Likes für Wirbel. Und Danny aus den Birken erlaubte sich mehrere Patzer.

Bundestrainer Marco Sturm hat vollstes Vertrauen in Grubauer.

"In Washington kennt er die Situation als Backup", sagt der Coach: "Er spielt mal einige Wochen nicht und wird dann ins kalte Wasser geschmissen. Er ist ein guter Torhüter, das wissen wir und das weiß er selber. Wichtig ist, dass er gut ins Spiel kommt."

Fangquote sogar besser als bei Greiss

Dass Grubauer bei den Capitals nur die Nummer zwei ist, mindert seine Qualitäten als Torhüter keineswegs. In der Regular Season brachte er es auf eine Fangquote von 92,6 Prozent. Zum Vergleich: Bei Greiss sind es 91,3.

Grubauer hat in Washington das Pech, dass er mit dem Kanadier Braden Holtby den besten NHL-Keeper der Saison 2015/2016 vor sich hat.

Lob von Goc

Auch SPORT1-Experte Marcel Goc hält große Stücke auf ihn: "Grubi spielt zwar bei den Capitals nicht regelmäßig, aber er kann der Mannschaft helfen. Er ist wie Thomas Greiss ein Top-Torhüter und spielt nicht durch Zufall in der NHL", erklärt Goc, der selbst zwölf Jahre lang für fünf Klubs in der besten Liga der Welt gespielt hat.

Schon im Junioren-Alter gehörte Grubauer in seiner Altersklasse zu den besten Torhütern der Welt. Bei der inoffiziellen U17-WM 2008 wurde er ins All-Star-Team gewählt.

Grubauer heiß aufs Endspiel gegen Lettland

Und nun ist er richtig heiß auf die Partie gegen Lettland, die Alles-oder-Nichts-Konstellation motiviert ihn zusätzlich: "Natürlich ist es ein Endspiel oder Spiel sieben."

Grubauer weiß dank seiner NHL-Erfahrung, wie man mental in eine derartige Partie geht: "Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber zu viel darf man auch nicht haben. Wenn wir uns einreden, dass wir keine Fehler machen dürfen und ängstlich spielen, weil es das letzte Spiel werden könnte, haben wir schon verloren."

Keine Angst vor den Letten lautet Grubauers Motto. Angst müssten wohl auch eher die lettischen Stürmer haben.